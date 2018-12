PUBG su PlayStation 4 | un porting basilare e ancora da smussare - analisi tecnica

eurogamer

(Di domenica 23 dicembre 2018) Playerunknown's Battlegrounds è tornato con un nuovoper console ed è finalmente arrivato su4, quasi 12 mesi dopo il suo debutto in esclusiva temporale per Xbox One (dove il titolo è passato al servizio in abbonamento Game Pass). Ci siamo così chiesti seCorporation fosse riuscita a risolvere i persistenti problemi presenti nel codice Xbox One e in che misura ilavesse cambiato o addirittura migliorato il gioco.Non appena abbiamo avviato la nuova versione però, ci siamo resi conto che sfruttare le potenzialità dell'hardware di4 non è una priorità degli sviluppatori. Abbiamo iniziato giocando asu una PS4 base e l'impressione generale è che questa versione sia estremamente simile alla versione standard di Xbox One. Le stesse prestazioni barcollanti quando le lobby sono affollate, lo stesso brutto stuttering in gioco e stranezze ...