Nave Ong chiede di sbarcare 33 migranti

: ??AGGIORNAMENTO Come promesso questa mattina, in Italia non sbarcano: la nave Ong #OpenArms, con 311 immigrati a bor… - matteosalvinimi : ??AGGIORNAMENTO Come promesso questa mattina, in Italia non sbarcano: la nave Ong #OpenArms, con 311 immigrati a bor… - matteosalvinimi : Ora dalla Ong spagnola con nave battente bandiera spagnola ricevo anche maledizioni sui miei figli. Confermo: porti… - matteosalvinimi : ??Nave Open Arms, Ong e bandiera spagnola, ha raccolto 200 immigrati, chiede un porto italiano dopo il rifiuto di Ma… -

"Sea Watch 3, altradi un'altra Ong (bandiera olandese)di portare in Italia decine di immigrati. La mia risposta non cambia:i porti italiani sono chiusi, stop al traffico di esseri umani". E' quanto afferma il ministro dell'Interno, Salvini, riferendosi alle 33 persone soccorse ieri in prossimità delle coste libiche. "La Libia non è un porto sicuro",afferma la Ong. "L'ultimo rapporto Onu parla di 'orrori inimmaginabili' per i rifugiati e icatturati, esortiamo i governi europei a fornire un porto".(Di domenica 23 dicembre 2018)