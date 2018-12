Elisa Isoardi pubblica uno strano messaggio : Cosa c’è dietro? : Elisa Isoardi e lo strano messaggio su instagram: cosa vorrà dire? messaggio particolare quello pubblicato poche ore fa da Elisa Isoardi su instagram: la conduttrice de La prova del cuoco ha infatti postato un versetto del Vangelo secondo Luca, ossia: Non date le cose sante ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci, perchè non le calpestino con le loro zampe e poi si voltino per sbranarvi. Al versetto segue “Matteo, ...

Cosa c’è stasera in TV : Una commedia di Natale con Aldo, Giovanni e Giacomo, "Rapunzel", e uno speciale del quiz "Soliti Ignoti", tra le varie cose

Se vuoi diventare danese devi stringere le mani : Cosa c’è dietro questa singolare legge : In Danimarca, per gli stranieri che richiedono la cittadinanza è previsto un nuovo e singolare obbligo: dovranno stringere la mano al termine dell’atto di naturalizzazione. Secondo le intenzioni dei legislatori danesi, la misura è rivolta ai musulmani che, per motivi religiosi, rifiutano il contatto fisico con un estraneo dell’altro sesso. Molti sindaci, però, non sono d'accordo e hanno già detto che non faranno rispettare la legge.Continua a ...

Cosa c’è stasera in tv : La semifinale di Sanremo giovani, l'ultima puntata di "Ultimo" e diversi film, anche abbastanza recenti

Cosa c’è da sapere sul divieto europeo alla plastica monouso : Foto: Julian Stratenschulte/picture alliance via Getty Images Al termine di un negoziato durato più di 12 ore, le istituzioni dell’Unione europea hanno raggiunto uno storico accordo che ridurrà sensibilmente la produzione di oggetti in plastica monouso a partire dal 2021. Potremo dire addio a posate, piattini, cannucce e contenitori in polistirolo espanso, ma anche ai classici cotton fioc (sui quali in ogni caso il nostro paese aveva già ...

Decreto fiscale in vigore da oggi. Che Cosa c’è : da rottamazione ter a definizione agevolata delle liti con le Entrate : Il Decreto fiscale è diventato legge. Dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, sono Entrate in vigore il 19 dicembre la rottamazione ter, lo stralcio delle mini cartelle fino a mille euro e la fatturazione elettronica. Ma anche l’imposta sul denaro inviato via money transfer oltre i confini dell’Unione, la proroga del bonus bebé, la sanatoria sulle compravendite di ex-case popolari e la stretta sugli evasori dell’Rc auto. ...

Anticorruzione - lo stop alla prescrizione e il daspo. L’agente infiltrato e le norme sui soldi ai partiti : Cosa c’è nella nuova legge : La sospensione della prescrizione dopo il primo grado di giudizio, ma solo dal 2020. Da subito invece entrerà in vigore il cosiddetto daspo per i corrotti e l’uso dell’agente infiltrato per indagare sui reati contro la pubblica amministrazione. E poi i “pentiti delle mazzette”e i nuovi obblighi più stringenti di rendicontazione per partiti, movimenti politici e fondazioni e associazioni a essi collegate. Sono alcune delle ...

Cosa c’è stasera in TV : L'ultima puntata di "L'amica geniale" oltre a "300" e il primo "Karate Kid", e i soliti talk show del martedì

Aida Nizar rapinata e aggredita nella notte : la scena è stata ripresa in diretta ma c’è qualCosa che non torna… : Aida Nizar, ex concorrente del Grande Fratello, è stata rapinata e aggredita nella notte mentre si trovava in auto insieme ad un amico. L’opinionista di Pomeriggio 5 stava girando una diretta su Instagram quando una donna con il passamontagna si è avvicinata alla macchina e ha cercato di derubare la Nizar. Aida si è inizialmente barricata nella sua auto ma poi ha deciso di abbassare il finestrino per cercare di smascherare la malvivente che però ...

Food delivery - Cosa c’è nella legge scritta dai fattorini delle app : fattorini delle consegne del cibo a domicilio (Paolo Gerace – LaPresse) Cottimo vietato, diritto alla disconnessione, paletti su orari di lavoro e algoritmi. E, soprattutto, il riconoscimento dei fattorini come dipendenti a tutti gli effetti delle app per le quali consegnano cibo a domicilio. Sono queste le richieste fissate dai pony express delle app di Food delivery nei cinque articoli della loro proposta di legge. Deliverance Milano, ...

Iva Zanicchi esclusa da Ora o mai più 2019? Cosa c’è dietro : Ora o mai più 2019 anticipazioni: Iva Zanicchi non sarà tra i coach? Alcuni giorni fa è circolato un rumor inerente al fatto che Iva Zanicchi sarebbe dovuta essere giudice a Ora o mai più. Difatti la popolare cantante di “La Zingara” avrebbe sostituito Loredana Bertè, la quale, salvo colpi di scena, dovrebbe essere in gara tra i Big nella prossima edizione del Festival di Sanremo. Tuttavia, proprio poco fa, il blog TvBlog.it ha ...

Cosa c’è stasera in TV : Due film interessanti, "Race - Il colore della vittoria" e "Sleepers", poi una serie della Rai, Report e un grande classico natalizio

Qualità della vita - Milano è al top. Lo ‘spirito milanese’ dei cittadini : “Bene - ma c’è sempre qualCosa in più da fare” : Milano, secondo l’indagine de Il Sole 24 Ore, è la città italiana con la più alta Qualità della vita. I cittadini milanesi, di nascita o di adozione, sono d’accordo e soddisfatti. In molti sottolineano che lo sviluppo della città non si ferma al centro e dichiarano: “Milano ormai è grande, anche l’hinterland non è più così lontano”. All’orgoglio subentra immediato lo ‘spirito milanese’: ...