Occupazione in calo nel III trim.:-0,2%

Cala l'in Italia nel terzoestre,con 52 mila unità in meno rispetto ai tre mesi precedenti, pari a -0,2% a 23 milioni 255 mila occupati totali. Calano anche i disoccupati, 14 mila in meno,ma a questa flessione corrisponde un aumento sul numero di inattivi, 123 mila in più che escono dal mercato del lavoro e assommano a 13 milioni 299 mila unità nella fascia di età 15-64 anni. Sono i dati pubblicati da Istat,ministero del Lavoro, Inps, Inail e Anpal nella Notaestrale congiunta.(Di martedì 18 dicembre 2018)