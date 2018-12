Il colpo d’artista di Milik cancella i crampi del Cagliari

ilnapolista

(Di lunedì 17 dicembre 2018) Prologo Azzurri in scena alla Sardegna Arena dopo l’assurda serata di Anfield con annessa eliminazione dalla Champions League. Ancelotti fa riposare un bel po’ di titolari, in campo Malcuit, Ounas, Maksimovic, Diawara, Zielinski e, oltre all’ormai recuperato Ghoulam. Il Napoli riparte dopo Liverpool, riparte da quanto di buono fatto vedere finora in campionato, riparte da un gruppo magistralmente guidato da un grandissimo allenatore.Atto primo La prima parte della gara propone un continuo mescolarsi ed alternarsi di parti. Il Napoli parte forte, Ounas solita scheggia a destra regala volate e giocate (con indosso la giusta casacca sarebbe già stato presentato come nuovo Salah), la squadra pressa tenendo gli avversari schiacciati nella propria metà di campo. Pochi minuti ed ecco capovolgersi il gioco, Farias altra scheggia a tratti impazzita propone e dispone, ...