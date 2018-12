Gli hedge funds hanno diminuito le posizioni short sull' EURUSD

Finanza - “grandi speculatori” : l’anno nero deGli hedge fund. In 580 hanno chiuso i battenti : Tra gennaio e metà dicembre, sono oltre 580 gli hedge fund che hanno deciso di chiudere i battenti e restituire il capitale ai clienti, il numero più elevato del decennio e soprattutto superiore alla dinamica delle aperture, ferme a quota 552 secondo la società specializzata Eurekahedge. Il 2018 segna il terzo anno consecutivo di «correzione» per la compagine dei gestori speculativi, un’elite della Finanza che in meno di ...