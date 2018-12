Federica Abbate: in gara con Finalmente a Sanremo Giovani 2018 (VIDEO)

ilnotiziangolo

: #FedericaAbbate : in gara con Finalmente a Sanremo Giovani 2018 (VIDEO) - Tutto_tv : #FedericaAbbate : in gara con Finalmente a Sanremo Giovani 2018 (VIDEO) - morganbarraco : #FedericaAbbate : in gara con Finalmente a Sanremo Giovani 2018 (VIDEO) - Fortuna48663177 : @federicabbateof Federica abbate sei meravigliosa e per San Remo non ti preoccupare perché io e tutti noi che sono… -

(Di domenica 16 dicembre 2018)sarà aquest’anno, dopo aver conquistato la giuria con la canzone. Un brano che vanta una produzione di Takagi & Ketra, sempre più in vista nel panorama musicale. Non è un volto sconosciuto al pubblico e non solo per il sorriso che spicca sul suo volto: ha scritto brani di successo per numerosi artisti come Roma Bangkok per Baby K e Giusy Ferreri, ma anche per Fiorella Mannoia e Francesca Michelin. Dotata di un orecchio assoluto e geniale,è una cantautrice da scoprire. Quali altri canzoni ha scritto? Vediamo qualcosa di più sul suo conto e come seguirla su Instagram o gli altri social.Chi èè nata il 23 gennaio del 1991 a Milano e le sue doti sono emerse già durante la sua infanzia. L’orecchio assoluto le permette infatti di riprodurre qualsiasi suono appena ascoltato ed ha ...