Bro | in arrivo altri shock mercati

The Walking Dead The Final Season : il terzo episodio "Broken Toys" in arrivo a gennaio : In occasione del Kinda Funny Games Showcase è stato svelato che l'episodio 3 di The Walking Dead: The Final Season sarà disponibile a partire dal 15 gennaio 2019.Sarà lanciato per PC, PlayStation 4, Switch e Xbox One, l'episodio è inoltre sviluppato da uno studio diverso dopo la chiusura di Telltale.Il terzo episodio, riporta VG247, si intitolerà Broken Toys, ed è in lavorazione presso gli studi di StilNotBitten, team di Skybound Games cui è ...