Deep Space | “Dobbiamo creare un ecosistema della ricerca”

meteoweb.eu

: Deep Space: Un’agenzia unica per la ricerca? - ladyanakina : Deep Space: Un’agenzia unica per la ricerca? - meteosmaniotto : Lingua Italiano - DigiSky_Air : RT @ASI_spazio: Deep Space: Un’agenzia unica per la ricerca?: -

(Di sabato 15 dicembre 2018) Che si tratti di cambiamenti climatici o di viaggi spaziali, il mondo del futuro ha più che mai a che fare con la ricerca scientifica e ogni governo, almeno in Italia, inserisce la sua possibile riforma nel programma.In Italia – riporta Global Science – il mondoricerca registra un numero di addetti in crescita. Oltre il 3,9% dal 2015 per quasi 260 mila unità impiegate a tempo pieno. L’aumento risulta maggiore per le istituzioni private non profit (+7,1%) e le imprese (+5,8%) più limitato per università (+2,2%) e istituzioni pubbliche (+0,4%) nel triennio 2015-2017. Punto di forzaricerca italiana sono i ricercatori stessi, che si distinguono per produttività, molto superiore alla media degli altri paesi. Nota dolente sono invece gli investimenti in ricerca e sviluppo che registrano un’incidenza percentualespesa sul Prodotto interno lordo pari ...