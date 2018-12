Inter | Brozovic dopo il PSV | Per un soffio | ci rialzeremo

Inter-Psv LIVE : problemino muscolare per Brozovic : 20:45 – Lieve problema muscolare al quadricipite per Marcelo Brozovic, che ha richiesto l’intervento dello staff medico. Il croato è stato massaggiato dal fisioterapista e potrebbe aver rassicurato tutti chiedendo di scendere comunque in campo. Minuti concitati a “San Siro”. Nel frattempo si prepara Nainggolan. Inter-Psv LIVE – Siamo ancora a dicembre, ma quella di stasera assume già i connotati della ...

Inter - ecco il tesoro di Suning : Skriniar - Politano e Brozovic valgono quasi 70 milioni in più : In attesa della decisiva sfida di Champions contro il Psv, per Suning le buone notizie arrivano dal mercato, intendendolo con il senso più generale del termine. Il Cies, noto osservatorio calcistico ...

La Juventus si impone 1-0 con l'Inter - le pagelle : Brozovic il migliore dei nerazzurri : Si è appena concluso l'anticipo della quindicesima giornata di campionato all'Allianz Stadium tra Juventus ed Inter sul risultato di 1-0 grazie al gol di Mario Mandzukic al 66'. Con questo successo la squadra di Massimiliano Allegri vola a quarantatré punti, portandosi momentaneamente a più undici sul Napoli, che domani giocherà contro il Frosinone. I nerazzurri, invece, restano a quota ventinove al terzo posto in classifica La prossima ...

Ag. Brozovic : 'Fu a un passo dalla Juve. Ha scelto di restare - l'Inter è casa sua' : IL MERCATO - 'Dopo la Coppa del Mondo c'erano molte idee per il suo futuro, ma Brozo ha detto a me e al mio compagno Nelio Lucas che gli sarebbe piaciuto rimanere all'Inter. Milano è la sua casa, l'...

Tottenham-Inter - le pagelle : Brozovic è un distastro - a Icardi non arriva un pallone : pagelle TOTTENHAM LLORIS 6.5 Praticamente mai impegnato fino al 31' della ripresa quando devia in angolo un tiro di Perisic. AURIER 6 Affascinante il duello con Asamoah. A volte gli va bene, a volte ...

Inter - in Champions League Brozovic e Vecino da maratona : Palla tra i piedi, ma non solo. I giocatori, spesso, in campo fanno la maggior parte del lavoro quando non sono in possesso e sono chiamati a dare equilibrio e sostanza macinando chilometri in campo. ...

Inter - Vecino e Brozovic da "maratona". Ma può non essere una buona notizia : Quasi 100 chilometri in due. In quattro gare di Champions League Matias Vecino e Marcelo Brozovic hanno corso più di una maratona a testa. E più di chiunque altro in Europa. Alla vigilia della sfida ...

Inter - il Real Madrid prepara l'assalto a Brozovic (RUMORS) : In casa Inter c'è un giocatore su tutti che sembra aver completamente stravolto la propria carriera da qualche mese a questa parte. Si tratta del centrocampista croato, Marcelo Brozovic, che è passato dall'essere ad un passo dalla cessione, a gennaio, con la valigia pronta e fotografato in albergo in attesa di partire per Siviglia, all'essere invece considerato insostituibile dal tecnico dei nerazzurri, Luciano Spalletti. Proprio l'ex allenatore ...

Inter - parla l’agente di Brozovic : “Milano è casa sua” : Sono lontani i tempi in cui veniva contestato dal pubblico di San Siro, infastidito dal suo atteggiamento indolente. Adesso, Marcelo Brozovic è il perno del centrocampo dell’Inter, uno dei pochi giocatori a cui Spalletti non può rinunciare. Il tecnico di Certaldo, affidandogli le chiavi della regia e cucendogli addosso il nuovo ruolo, ha ridato slancio alla carriera del croato, che ha conquistato il posto in Nazionale con cui ha ...

Calciomercato - l'agente di Brozovic : 'Clausola a 60 milioni. Marcelo vuole restare all'Inter' : ... Miroslav Bicanic, che al quotidiano croato Vecernji List ha fatto il punto sul suo assistito: "Se qualcuno dei migliori club al mondo è interessato a pagare la sua clausola da 60 milioni di euro, ...

L'agente di Brozovic : "Clausola di 60 mln? C'è ma non basta da sola : Brozovic vuole stare all'Inter" : Se qualcuno tra i più grandi club del mondo è interessato a pagare la sua clausola rescissoria di 60mln, dovrà anche trovare l'accordo con lui . Ma ora è concentrato sulla lotta dell'Inter contro la ...

Agente Brozovic : 'Clausola a 60 milioni - ma vuole rimanere all'Inter' : MILANO - 'Se qualcuno dei migliori club al mondo è interessato a pagare la sua clausola da 60 milioni di euro, dovrà fare anche la giusta offerta al giocatore' . Miroslav Bicanic, uno degli agenti di ...

Inter - l'agente di Brozovic : 'C'è una clausola da 60 milioni ma Milano è casa sua' : TORINO - 'Se qualcuno dei migliori club al mondo è Interessato a pagare la sua clausola da 60 milioni di euro, dovrà fare anche la giusta offerta al giocatore'. Miroslav Bicanic , uno degli agenti di ...

L’agente di Brozovic e le offerte delle big : “60 milioni all’Inter potrebbero non bastare” : Marcelo Brozovic è finito sul taccuino di diversi top club d’Europa a suon di grandi prestazioni messe a segno con l’Inter “Marcelo ora ha raggiunto la giusta maturità. Vede Milano come casa sua, è vicino a Zagabria, quindi non c’è alcuna ragione per enfatizzare voci legate ad una sua eventuale partenza. Se qualche club tra i migliori al mondo è interessato a pagare la clausola da 60 milioni, dovrà anche fare ...