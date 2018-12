C' era una volta la tredicesima | 4 su 10 per Imu e bollette

Tav? Molto più di una grande opera - ma non chiamatelo partito. L'opinione di Canavesio : Molto più di una semplice adunata di piazza. Molto più di uno slogan. L'Italia del sì , alla Tav, ma non solo, è un movimento culturale, quello che sui manuali di scienza politica si chiama maggioranza silenziosa. Ci sono troppi indizi per non convincersi del fatto che la Tav sia qualcosa in più di una grande opera. Tutto è cominciato il 9 novembre con la ...

Scuola - irregolare una mensa su tre Grillo : intollerabile - troppi furbi Topi - insetti e cibi scaduti : tutti i casi : Presentati i risultati dei controlli dei Nas in 224 mense dall’inizio dell’anno: irregolarità in 81, chiuse sette strutture. La ministra: un film dell’orrore

Tav? Molto più di una grande opera - ma non chiamatelo partito. Parla Canavesio : Molto più di una semplice adunata di piazza. Molto più di uno slogan. L'Italia del sì , alla Tav, ma non solo, è un movimento culturale, quello che sui manuali di scienza politica si chiama maggioranza silenziosa. Ci sono troppi indizi per non convincersi del fatto che la Tav sia qualcosa in più di una grande opera. Tutto è cominciato il 9 novembre con la ...

Foggia - minorenni costrette a prostituirsi. Una donna salva una ragazza incinta : era piena di sangue : 'Stavamo tornando a casa e c'era una ragazza di 17 anni, incinta, che stava vicino al secchio dell'immondizia. Ha fatto segno con la mano e allora io ho fermato la macchina. Questa ragazza era tutta ...

Cozze contaminate da “vibrione del colera” : “Nessuna conseguenza dannosa” - “assenza di qualunque rischio per i consumatori” : In riferimento alle notizie apparse nelle ultime ore relative alla possibile presenza di un vibrione potenzialmente patogeno in un lotto di Cozze Nieddittas, l’azienda precisa quanto segue: “Il vibrione potenzialmente patogeno sarebbe stato individuato in un campione del prodotto prelevato oltre un mese fa dalla ASL Toscana presso un esercizio commerciale a Massa. Ci conforta sapere che nessuna conseguenza dannosa risulta si sia verificata ...

Uomini e Donne – Chi è Giorgia Iarrera? Ecco la corteggiatrice di Luigi con una storia difficile alle spalle ed una bellezza mozzafiato [GALLERY] : Giorgia Iarrera è una delle corteggiatrici di Luigi Mastroianni: la bella messinese ha catturato le attenzioni del tronista siciliano Giorgia Iarrera pare aver colpito Luigi Mastroianni a ‘Uomini e Donne’. La corteggiatrice di Messina, scesa dalle scale del dating show di Maria De Filippi, ha trascorso una prima esterna con il tronista, non lasciandolo indifferente al suo fascino. La bella riccia insomma potrebbe fare concorrenza a Irene ...

Sci alpino - Pagelle SuperG Val Gardena : Innerhofer inizia una nuova carriera. Svindal implacabile. Fill - meglio fermarsi? : L’Italia è tornata dopo quattro anni sul podio in Val Gardena grazie al fantastico secondo posto in SuperG di Christof Innerhofer, beffato solo dal fuoriclasse norvegese Aksel Lund Svindal. Andiamo a scoprire le Pagelle della gara. Pagelle SuperG VAL Gardena Christof Innerhofer, 9,5: non si vedeva a questi livelli da diverse stagioni. Attacca senza paura, la sua sciata è fluida, dinamica, propositiva. Ha finalmente risolto i problemi di ...

Cristiano Ronaldo ed i guai col Fisco spagnolo : cercherà di convertire i 2 anni con la “condizionale” con una penale : Cristiano Ronaldo alle prese con un caso di evasione fiscale contestatogli dal Fisco spagnolo, il calciatore tenterà una mediazione Cristiano Ronaldo alle prese con un contenzioso che dura ormai da anni con il Fisco spagnolo. Il calciatore della Juventus dovrà comparire di fronte al tribunale di Madrid il 14 gennaio per completare un accordo per convertire i due anni con la “condizionale” pagando un’ulteriore ammenda aggiuntiva di 375.000 ...

Fulvio Abbate minacciato da una lettera anonima : "Sappiamo dove sei - la pagherai" : Minacce a Fulvio Abbate. Il giornalista - e nostro collaboratore - ha ricevuto nei giorni scorsi una lettera anonima in cui è scritto: "Sappiamo dove sei. La pagherai. Hai una figlia".Abbate, oltre che con HuffPost, collabora anche per il quotidiano "il Dubbio" diretto da Piero Sansonetti alla cui redazione è arrivata la lettera.La redazione di HuffPost Italia condanna il vile gesto e si stringe attorno al collega.

"Diana dormì sul pavimento dell'ospedale per non lasciar solo Harry. era una mamma devota" : Principessa amata e madre devota. È questo il profilo che emerge della principessa Diana dai racconti di chi le è stata al fianco. Un episodio in particolare è stato rivelato sulle pagine di Mirror e risale a quando lady D aveva 26 anni: per non lasciare solo il figlio Harry, in ospedale a causa di un'operazione all'ernia, si sdraiò al suo fianco, sul pavimento.Il principe aveva all'epoca 3 anni. A raccontare ...

Manovra : bilaterale Conte-Merkel. Di Maio : misure per 30-33 miliardi - nessuna tassa su auto : Che poi smorza i toni dopo aver incontrato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria: «Dall'Italia sforzo consistente - dice il commissario - non vogliamo arrivare alla procedura e c'è l'intenzione ...

Sassari : una bilancia tecnologica in ricordo di Chiara - una piccola guerriera che ha lottato contro una rara malattia : Una bilancia tecnologica per pesare i bambini, misurare l’altezza e le fasi della crescita, poi tre apparecchi per l’aerosol che potranno essere utilizzati per le terapie dei bimbi con patologie respiratorie: sono le apparecchiature donate nei giorni scorsi alla Pediatria infettivi dell’Aou di Sassari. Un gesto di grande solidarietà fatto da due genitori, Roberto e Denise, per ricordare la loro piccola Chiara la cui storia ha ...

Saipung. Tredici operai intrappolati in una miniera nell’East Jaintia Hills : Tredici minatori sono intrappolati da ore in una miniera illegale nel villaggio di Ksan che si trova nei pressi di Saipung