ilfattoquotidiano

: Fiom, l’appello di Re David a Di Maio dal palco del congresso: “Reintroduca l’articolo 18 per tutti i lavoratori”… - Cascavel47 : Fiom, l’appello di Re David a Di Maio dal palco del congresso: “Reintroduca l’articolo 18 per tutti i lavoratori”… - ilfattovideo : Fiom, l’appello di Re David a Di Maio dal palco del congresso: “Reintroduca l’articolo 18 per tutti i lavoratori” - attila62 : RT @FIOM_Bergamo: Tav, no grazie. L'appello verso la manifestazione di domani a Torino -

(Di giovedì 13 dicembre 2018) Dopo aver acconsentito di fatto a reintrodotto per i lavoratori dell’Ilva, Difaccia un passo avanti: “Reintroduca per tutti l’articolo 18“. La richiesta arriva dal leader, Francesca Redaldel 27moin corso a Rimini. “Nella trattativa su Ilva – ricorda- Disi è correttamente comportato da ministro dello Sviluppo economico: ha mediato positivamente tra le parti, ma il risultato della trattativa, compresa la conferma dell’articolo 18, ce lo siamo conquistati da soli e a questo punto, visto che ha apprezzato il risultato, chiediamo al ministro di reintrodurre per tutti l’articolo 18″L'articolo, l’appello di Rea Didaldel: “Reintroduca l’articolo 18 per tutti i lavoratori” proviene da Il Fatto Quotidiano.