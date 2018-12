Dopo l' esclusione da Palazzo Chigi | Cottarelli prova a rifarsi con l' Inter

'Volevano far fuori mia figlia' - Fariba e le accuse Dopo l'esclusione di Giulia Salemi dal GF Vip : 'Volevano far fuori mia figlia', Fariba e le accuse dopo l'esclusione di Giulia Salemi dal GF Vip Fariba, la mamma di Giulia Salemi, non ci sta e dopo la puntata del GF Vip che ha visto l'esclusione ...

Incidente Dopo la serata in discoteca : due calciatori adesso rischiano l’esclusione [NOME e DETTAGLI] : dopo la pausa la Serie B si prepara a scendere nuovamente in campo, il campionato cadetto sta regalando emozioni nonostante gli ultimi mesi caldissimi a causa del caos ripescaggi. Nelle ultime ore si è verificato inoltre un episodio e che potrebbe portare ad alcune conseguenze. Incidente stradale dopo una serata in discoteca, coinvolti due calciatori del Brescia: il difensore Aleš Mateju e l’attaccante Nikolas Špalek. L’auto è ...

Bagno di folla per Asia Argento e Manuel Agnelli a Roma - arriva la rivincita Dopo l’esclusione da X Factor 12 : Asia Argento e Manuel Agnelli a Roma mettono in pratica una piccola reunion dei giudici di X Factor 12 dopo l'esclusione dell'attrice 43enne a seguito dello scandalo Jimmy Bennett. La vera protagonista del red carpet di Roma è davvero Asia Argento, che solleva le braccia al cielo mimando Braccio di ferro in segno di forza. Una rivincita, per l'attrice, dal momento che il pubblico ha dimostrato di gradire in maniera particolare la sua ...