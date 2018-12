Richieste d' asilo in calo in novembre

Norvegia - abusi su minori migranti in cambio di Richieste d’asilo : nei guai ex ministro : Il 72enne Svein Ludvigsen accusato formalmente dalla magistratura norvegese di aver abusato sessualmente di tre migranti minorenni approfittando della loro situazione di difficoltà. I fatti risalgono al periodo in cui il politico era amministratore locale: avrebbe preteso che i minori fossero a sua completa disposizione in cambio di aiuti per le richieste d'asilo.Continua a leggere

Il 75% delle Richieste di asilo respinte con il decreto Salvini : Non è passato neanche un mese dall’entrata in vigore del decreto Sicurezza e Immigrazione ora all’esame della Camera per la conversione definitiva in legge che gia' il provvedimento targato Matteo Salvini [VIDEO]sta mostrando i suoi effetti. Secondo i dati forniti dalle Commissioni Territoriali, infatti come riportato dal quotidiano Repubblica, la percentuale di risposte negative alle richieste di asilo formulate dagli immigrati arrivati nel ...

Usa - norme più rigide Richieste asilo : 03.07 Trump intenderebbe firmare entro venerdì, prima di partire per Parigi, un provvedimento per irrigidire le norme sulla richiesta d'asilo. Lo scrive il WSJ,citando fonti dell'amministrazione. La direttiva prevede che chi vuole chiedere asilo lo faccia a un punto di ingresso lungo il confine, negando questa possibilità invece a chi è entrato negli Usa illegalmente. Attualmente chi varca la frontiera ha fino a un anno di tempo per chiedere ...

Trump parla di invasione - pugno duro su Richieste asilo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Continua la marcia dei migranti verso gli Usa - Trump : "Costruiremo tendopoli - lì aspetteranno l'esito delle Richieste d'asilo" : Mentre la carovana dei migranti, partita dall'America centrale, Continua a camminare nel tentativo di raggiungere gli Stati Uniti, Trump annuncia: "Costruiremo città di tendopoli, installeremo tende ovunque, costruiremo strutture, spenderemo centinaia di milioni di dollari. Qui i migranti aspetteranno l'esito delle loro richieste di asilo e se non ne avranno diritto se ne andranno". Il Pentagono, intanto, è in procinto di inviate ...