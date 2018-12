calcioweb.eu

: Infortunio #Pavoletti, l'esito degli esami e i tempi di recupero - CalcioWeb : Infortunio #Pavoletti, l'esito degli esami e i tempi di recupero - spaziocalcio : #Cagliari, l'esito degli esami per Leonardo #Pavoletti dopo l'infortunio nel riscaldamento della partita contro la… - CagliariNews24 : ?? Giornata di esami per #Pavoletti, fermatosi prima dell'inizio di #Cagliari-#Roma ??L'attaccante rossoblù oggi ha s… -

(Di martedì 11 dicembre 2018)– Il centravanti del Cagliari Leonardoha dovuto saltare il match contro la Roma per un problema muscolare emerso nel riscaldamento. Oggi gliper stabilire l’entità dell’occorsogli: la società ha comunicato che il calciatore ha subito un’elongazione dei flessori della coscia sinistra e ha già iniziato le terapie del caso.verrà tenuto sotto controllo nei prossimi giorni, ma difficilmente ci sarà contro il Napoli, tenuto conto che per recuperare da uno stop del genere solitamente è necessaria una settimana.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo, l’esitoe idiCalcioWeb.