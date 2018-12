Clima | lo studio | con le attuali politiche il riscaldamento aumenterà di 3°C entro il

meteoweb.eu

: Al @COP24Katowice: no al rapporto #ONU sul clima. Usa, Russia, Arabia Saudita e Kuwait si oppongono all'accettazion… - lautomobile_ACI : Al @COP24Katowice: no al rapporto #ONU sul clima. Usa, Russia, Arabia Saudita e Kuwait si oppongono all'accettazion… - romagnoc : RT @ansa_ambiente: Da quanto emerge da uno studio pubblicato sulla rivista @nature i ghiacci della #Groenlandia si stanno sciogliendo più r… - Agnese2C : RT @ansa_ambiente: Da quanto emerge da uno studio pubblicato sulla rivista @nature i ghiacci della #Groenlandia si stanno sciogliendo più r… -

(Di martedì 11 dicembre 2018) “Se tutti i governi raggiungeranno i loro obiettivitici, largamente insufficienti, il mondo vedrà undi 3˚Cil 2100, il doppio del limite di 1,5˚C concordato a Parigi tre anni fa”. E’ quanto rivela l’aggiornamento annuale delte Action Tracker, consegnato oggi alla Cop24 di Katowice, in Polonia. Secondo il consorzio composto da tre società di ricerca, tuttavia, dagli accordi di Parigi ci sono stati dei progressi sul campo in alcuni Paesi.“Legovernative sono in ritardo rispetto agli impegni, il che porterebbe a undi 3,3˚C. Se i governi dovessero implementare lepianificate o quelle aggiuntive che hanno in cantiere, ilsarebbe limitato a 3,0°Cil 2100″, avvertono gli esperti in una nota pubblicata sul sito delte Action Tracker..“Due mesi fa il mondo ...