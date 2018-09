Uno studio sulla natura della materia di cui sono fatte le stelle di neutroni

Uno studio sul rapporto tra demenze e cellule senescenti : ...Natura Ecologia Animali TECNOLOGIA Digital life Tecno-prodotti Innovazione Motori Architettura CULTURA Arte Mistero Storia Curiosità COMPORTAMENTO Psicologia Scuola e Università Sessualità Economia ...

Immigrazione - Uno studio rivela : l'Italia ha risparmiato 1 miliardo in un anno : Pochi argomenti sono di stretta attualita', oggigiorno, come la questione migranti [VIDEO]. Il tema è caldo e lo si avverte dai piani alti alla strada: con ogni probabilita' sara' questo lo snodo cruciale su cui si giocheranno le prossime elezioni e, perché no, il futuro dell'Unione Europea. E l'Italia, su questo tema, è in prima linea. Fin dall'insediamento del ministro Minniti si era gia' avvertita un'inversione di tendenza in questo senso, ...

Aeronautica - presentato il programma “Innovazione a 360°” : Uno studio innovativo per la pubblica amministrazione [FOTO] : 1/7 ...

La pasta allunga la vita : lo afferma Uno studio pubblicato su 'The Lancet Public Health' : Chi consuma regolarmente pasta risulterebbe più longevo rispetto a chi non ha questa abitudine. Si tratta dei risultati che emergono da uno studio che è stato pubblicato sulla rivista americana The Lancet Public Health secondo il quale chi mangia pasta avrebbe un'aspettativa di vita di quattro anni superiore, rispetto a chi invece sostituisce i carboidrati con le proteine. In effetti la ricerca è critica rispetto all'imperversare di alcune diete ...

Lo smog raggiunge la placenta : prime prove da Uno studio a Londra : Quando le hanno intercettate al microscopio, gli scienziati hanno subito pensato che si trattasse di tracce di smog. Minuscole particelle di carbonio, tipicamente create dalla combustione di combustibili fossili. Questi frammenti sono stati identificati per la prima volta nella placenta di donne incinte a Londra, analizzandone le cellule dopo il parto. Lo studio è stato presentato a Parigi, al Congresso internazionale della European Respiratory ...

Come è cambiata l'Italia dopo la crisi del 2008. Uno studio : Gli italiani erano entrati nel terzo millennio con una buona dose di ottimismo. Poi, dopo il 15 settembre 2008 con la bancarotta di Lehman Brothers, tutto è cambiato. Da allora hanno perso fiducia nel ...

Retinopatia Diabetica ed Edema Maculare diabetico : Uno studio per “misurare” la consapevolezza di vivere con queste patologie : Oggi a Milano, nel corso di un workshop che ha coinvolto esperti di oftalmologia e rappresentanti delle maggiori associazioni pazienti provenienti da tutta Europa, si è parlato di Retinopatia Diabetica e di Edema Maculare diabetico. E’ stata questa l’occasione per approfondire i temi trattati nel “DR Barometer”, uno studio condotto su circa 7.000 persone adulte affette da diabete e su operatori sanitari di 41 Paesi del mondo, in cui viene ...

Ig Nobel 2018/ Vincitori e premi : per la medicina vince Uno studio svolto a Disney World : Ig Nobel, i premi più pazzi della scienza, sono stati consegnati per il ventottesimo anno consecutivo. Il premio per la medicina vinto da uno studio sulle montagne russe(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 11:40:00 GMT)

Elisa Isoardi - imbarazzo a La prova del cuoco/ Video : annuncia Amadeus - ma in studio non arriva nessUno e... : Elisa Isoardi commette la prima gaffe a La prova del cuoco con la complicità di Amadeus e il fidanzato Matteo Salvini tira fuori tutta la sua gelosia.(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 17:40:00 GMT)

“Aeronautica Militare 4.0 : innovazione a 360°” - Uno studio su relazioni umane e processi lavorativi : Militari, ricercatori universitari, funzionari e manager della Pubblica Amministrazione insieme per presentare gli esiti di uno studio innovativo che vede protagonista l’Aeronautica Militare, questa volta non su caccia di ultima generazione o su nuove tecnologie ma sulle persone, linfa vitale di ogni organizzazione. L’incontro si terrà martedì 18 settembre, a Palazzo Aeronautica, in occasione della presentazione dell’evento ...

BrUno Vespa - ritorna Porta a porta : epocale passaggio di consegne - chi sarà in studio al debutto : Cambiano i re della politica, ma il re di Raiuno è sempre Bruno Vespa . Martedì sera torna per il 24esimo anno di fila il talk politico per eccellenza, porta a porta , e la prima puntata, di 3 a settimana, vedrà come ...

Le Storie Italiane di Eleonora Daniele tornano con 30 minuti in più e Uno studio raddoppiato. Guarda in anteprima : Eleonora Daniele - Storiie Italiane Tornerà puntuale domani alle 10 su Rai 1, ma quest’anno potrà beneficiare di trenta minuti in più (lun-ven, dalle 10 alle 11.30) e di un raddoppio. Eleonora Daniele ci porta a Saxa Rubra nello studio di Storie Italiane che per la stagione 2018/2019 -assente Elisa Isoardi, migrata agli studi Dear – Fabrizio Frizzi per La Prova del Cuoco- occuperà lo studio 3 nella sua interezza. Il programma, visto ...

Municipio X - Dissesto idrogeologico : Uno studio per contrastarlo : Roma – Per tutelare il territorio bisogna conoscerlo. È questo il concetto che ha animato la seduta del Consiglio straordinario del Municipio X che si è tenuto questa mattina nell’Aula consiliare Massimo Di Somma. All’esame dell’Aula il “Dissesto idrogeologico nel Municipio X”. Un tema particolarmente sentito nel territorio e per gli eventi atmosferici che negli ultimi anni hanno flagellato l’area e per le particolari peculiarità che lo ...