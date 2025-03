Oasport.it - LIVE Sonego-Navone 7-5 7-5, ATP Miami 2025 in DIRETTA: l’azzurro torna alla vittoria

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA00.10 La nostrasi chiude qui, noi di OA Sport vi ringraziamo e vi auguriamo un felice proseguimento di serata.00.09si è guadagnato così l’accesso al secondo turno dove affronterà Taylor Fritz, testa di serie numero uno.avrà di fronte un ostacolo particolarmente duro, ma se riuscisse a trovare il suo tennis migliore il torinese può mettere in difficoltà il padrone di casa.00.07 Un apporto importantelo ha avuto dal servizio. In particolare è con la prima che il numero 37 del mondo ha fatto la differenza, mettendo a referto l’87% di punti quando la prima pè entrata in campo. Nettamente più aggressivo e offensivo, autore di 23 vincenti a fronte degli 8 effettuati dall’avversario, il quale però ha commesso meno errori (29 contro i 39 del torinese).