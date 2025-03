Spazionapoli.it - Lucca al Napoli, telefonata di De Laurentiis: è stato svelato tutto in diretta

Sull’interessamento delperbisogna registrare un importante aggiornamento Dopo la vittoria contro la Fiorentina, di fatto, ilha compiuto un altro mezzo passo falso. Domenica, infatti, gli azzurri hanno solamente pareggiato allo Stadio Luigi Penzo contro il Venezia di Eusebio Di Francesco.L’Inter di Simone Inzaghi non si è fatta scappare un’opportunità del genere visto che, battendo l’Atalanta nello scontro diretto, ha aumentato il proprio margine sula tre punti. Ora c’è la sosta per lasciare spazio agli impegni delle nazionali, ma in casa partenopea bisogna registrare un retroscena di calciomercato.su, il presidente del Pisa: “Demi telefonò per avere informazioni”A svelarlo, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Radio Kiss Kiss’, èil presidente del Pisa, ovvero Giuseppe Corrado:“? Posso dire che Defu il primo a chiamarmi per informarsi quando Lorenzo era ancora con noi.