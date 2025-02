Ilrestodelcarlino.it - Da Napoli ad Ancona per tentare una truffa con una carta d’identità falsificata da Euronics

Prende un pullman aper arrivare fino ad, da Euroniscs, e comprare, tramite un finanziamento, un cellulare e una spazzola elettrica per capelli. Fin qui la cosa poteva essere anche normale ma quando la cliente si è presentata in cassa per concretizzare le pratiche di finanziamento, mostrando ladi una donna nata e residente a Pesaro, sono arrivati i primi dubbi ai dipendenti. La cliente parlava uno spiccato dialetto napoletano. Come poteva essere di Pesaro? Il personale di, il punto vendita che si trova alla Baraccola, in via Scataglini, si è insospettito e ha chiamato il 112. Una pattuglia della polizia è entrata nel negozio per controllare i documenti della donna, una 49enne. La cliente avrebbe ammesso che quellanon era la sua. E’ stata arrestata per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, sostituzione di persona,ed uso di atto falso.