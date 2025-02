Serieanews.com - Ranieri e la frecciata a Ghisolfi: una frase che sembra un benservito

Claudiosi è lasciato un po’ andare nell’ultima intervista con unacheuna frecciatina neanche troppo velata all’operato del dse la: unacheun(Foto Ansa/LaPresse) – serieanews.comClaudionon è certo uno che le manda a dire. Con il suo solito stile diretto e senza troppi fronzoli, il tecnico giallorosso ha rilasciato dichiarazioni che, tra le righe, suonano come una bocciatura netta dell’operato del direttore sportivo Florent.E se solo qualche giorno fa lo aveva elogiato per le operazioni invernali, ora le parole sulla campagna acquisti estiva sono tutt’altro che lusinghiere.La prossima estate sarà rivoluzione totale in casa Roma.ha già annunciato che lascerà la guida tecnica accordandosi personalmente con un nuovo allenatore, diversi calciatori saluteranno e, con ogni probabilità, ancheverrà messo in discussione.