Caicedo svela | Ecco perché non è andata bene la mia esperienza all’Inter Inzaghi vive il calcio come nessuno vi racconto quell’aneddoto su di lui

Intervistato da Fanpage, Felipe Caicedo torna a parlare dei suoi anni alla Lazio e, specialmente quelli sotto la guida di Simone Inzaghi.

LA SCARAMANZIA DI INZAGHI – «Il mister era un po' scaramantico, doveva buttarmi in campo sempre allo stesso tempo ripetendo sempre la stessa cosa, un rituale. Lui era ed è molto particolare, ma gli andava per fortuna sempre bene e abbiamo vinto parecchio. La Lazio? Un'esperienza meravigliosa. Solo il primo anno è stato di adattamento in una piazza calda, non semplice, passionale, però poi tutto è migliorato e sono stato benissimo. Stiamo parlando di una squadra che mi ha fatto diventare uomo in tutti gli aspetti e ho solo ricordi importanti in biancoceleste».