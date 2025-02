Romadailynews.it - Rieti: picchia la sua intera famiglia e la minaccia con coltello, arrestato 55enne

Un uomo di 55 anni e’ statodalla polizia diperche’ ritenuto responsabile di maltrattamenti contro familiari conviventi, lesioni personali aggravate e minacce gravi. L’uomo, gia’ gravato della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla moglie ed allontanamento dalla casa familiare per fatti accaduti mesi prima e revocata dall’Autorita’ Giudiziaria pochi giorni fa, dopo un’accesa discussione con la moglie, l’ha aggredita colpendola al volto con un oggetto e sferrandogli calci e pugni che le hanno causato delle lesioni fortunatamente non gravi.Non contento, l’aggressore si e’ scagliato anche contro il proprio figlio e contro altri congiunti che erano intervenuti in difesa della donna, colpendo anche loro con calci e pugni prima di afferrare un grossodalla cucina ed inseguirli nella camera da letto dove gli stessi si erano rinchiusi per sfuggire alla furia dell’uomo ed avevano, nel frattempo, richiesto l’intervento della polizia.