Liberoquotidiano.it - "Vorrei abbracciarla, ma...": raggelante battuta di Magalli contro Volpe, un caso dalla Balivo

Leggi su Liberoquotidiano.it

A La volta buona, il programma condotto da Caterina, ecco che si consuma l'intra Giancarloe Adrianadopo le polemiche di tutti questi anni. ll'invito di Caterinadi mettere da parte i vecchi rancori, però, ladinon è passata inosservata: "? Che problema c'è? Solo che è tutta ossa". Nel 2017, in un post su Facebook aveva detto: "Le donne si sentirebbero più insultate se sapessero come fa a lavorare da 20 anni". E su quanto accaduto in questi anni, sono arrivare anche le parole della: "Adesso mi sento leggera, i tribunali hanno detto quello che hanno detto quindi sono contentissima, è chiara a tutti la situazione". Ma potrebbe esserci anche un ricongiungimento in tv: "Aspettiamo di lavorare insieme, se capita faremo un programma, ma per ora non ce lo ha proposto nessuno".