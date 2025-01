Ilrestodelcarlino.it - Visite guidate alla Pinacoteca comunale con i ciceroni del liceo ‘Monti’

Così come avvenuto per la Casa-Museo di Renato Serra in viale Carducci, le cui porte si spalancano mensilmente ai visitatori anche grazie ai giovanidell’Istituto Tecnico Economico cittadino intitolato al grande letterato, anche ladi via Aldini 26, a partire da sabato 1° febbraio, potrà fregiarsi di nuove guide di tutti rispetto: gli alunni delclassico ‘Vincenzo Monti’. "Questa preziosa collaborazione colMonti – commenta l’assessorecultura Camillo Acerbi – contribuirà a valorizzare la nostra, offrendo al pubblico nuove occasioni per visitare la sua collezione, così come già avvenuto con altre associazioni locali che anche recentemente vi hanno promosso e sviluppato laboratori e iniziative tematiche per cittadinanza e turisti. In questo caso, abbiamo l’ulteriore valore aggiunto del coinvolgimento attivo di tanti giovani studenti".