Quotidiano.net - Tommaso Marini si racconta a Verissimo

Sarà tra gli ospiti disabato 1 febbraio,, schermidore italiano specializzato nel fioretto classe 2000 ed ex concorrente di ‘Ballando con le stelle’. Nel programma di Rai1 si è classificato quarto, madi gare – molto importanti per la sua carriera – ne ha vinte moltissime. Scopriamo qualcosa in più su di lui., il ritratto dello schermidore Nato ad Ancona il 17 aprile del 2000,è da sempre stato votato allo sport. Prima di diventare uno schermidore, infatti, ha praticato nuoto, equitazione e karate. Nonostante la sua carriera lo abbia portato a diventare sin da giovanissimo un personaggio pubblico è estremamente discreto per ciò che riguarda la sua sfera personale. Non è chiaro, infatti, se sia sentimentalmente legato a qualcuno in questo momento.