Ilgiorno.it - Sesto San Giovanni, la 16enne e il parto nascosto a tutti. L’incredulità dei vicini di casa: “Gravidanza segreta, è uno choc”

San(Milano), 31 gennaio 2025 – Affacciati al balcone e alla finestra ididella scala accanto. “Non sappiamo niente. Conosciamo la famiglia solo di vista. Non sapevamo neanche che la ragazza fosse incinta”, urlano verso di noi. Nel caseggiato popolare della Parpagliona, nella periferia di, ieri all’alba unaharito in, svegliando idalle grida. Quando i soccorsi sono arrivati, il feto era stato avvolto in una coperta e messo all’interno di un cestino sul balcone. “Com’è stato possibile?” “Una tragedia. Non so come sia possibile arrivare a tanto - commenta un anziano, davanti al palazzo -. Ma i genitori di questa ragazza?”. Al momento del- o dell’aborto, questo è ancora da chiarire - inc’era anche la madre. Ai carabinieri avrebbe raccontato di non essere stata a conoscenza delladella figlia, fino a quel momento.