Scuole e università a rischio senza nuovi nati e immigrati

Roma, 31 gennaio 2025 – La ripresa della natalità e l’ingresso disono necessari non solo per garantire il welfare e l’occupazione e, dunque, lo sviluppo o il non declino del nostro Paese. Servono “anche“ per evitare il tracollo del nostro sistema scolastico e universitario. A confermarlo è un recente studio del professore Gianpiero Dalla Zuanna pubblicato sul sito di Neodemos, dedicato alle regioni del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia, ma il cui valore è ben più ampio, perché indica un trend e che riguarda tutta l’Italia. “Ormai da quindici anni, in Italia, le nascite stanno calando: erano 577mila nel 2008, non arriveranno a 370mila nel 2024 – osserva il demografo - Nel Veneto e nel Friuli-Venezia Giulia (VFVG) il declino delle nascite è in linea con il dato nazionale: da 58mila nel 2008 a 37mila nel 2024 (-36%).