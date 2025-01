Terzotemponapoli.com - Sabatini: “L’obiettivo più importante per un club: essere competitivi”

Leggi su Terzotemponapoli.com

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio – 3° Tempo è intervenuto il dirigente sportivo Walter. Di seguito le sue parole nel corso della trasmissione sportiva.: “Il Napoli ha giocatori che vanno in campo prima per la maglia e per la città”Così il dirigente: “Il Napoli ha giocatori che vanno in campo prima per la maglia e per la città e poi per loro stessi. Penso chepiùper unnon sia vincere un campionato, maper farlo. E questo obiettivo è stato centrato in pieno, con prestazioni maiuscole. Complimenti a Manna e ovviamente al presidente. Questa squadra cresce e fa salire di valore i propri giocatori. Comuzzo? A 40 milioni lo venderei sicuramente. Scherzi a parte, questo giocatore è forte. La prospettiva di questo giocatore è