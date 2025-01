Terzotemponapoli.com - Pedullà: “Comuzzo al Napoli? Trattativa ferma”

Leggi su Terzotemponapoli.com

: “La Viola Chiede 35 Milioni Più 5 di Bonus”Il trasferimento di Giovannialè ancora in fase di stallo. Secondo quanto riportato dal giornalista di Sportitalia Alfredo, al momento non c’è alcun accordo tra le parti. La Fiorentina continua a mantenere alta la sua richiesta economica: 35 milioni di euro più 5 di bonus. Una cifra ritenuta elevata dal club partenopeo, che non ha ancora avanzato un’offerta ufficiale.L’Incrocio con Ghilardi e il Prestito di ValentiniParallelamente, si è conclusa un’altra operazione di mercato. L’Hellas Verona ha chiuso per Nicolas Valentini, difensore della Fiorentina, con la formula del prestito secco. Unache era già nell’aria e che si è concretizzata nelle ultime ore, indipendentemente dal possibile trasferimento di Ghilardi in maglia viola.