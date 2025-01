Ilrestodelcarlino.it - L’opposizione attacca subito: "Niente sconti all’assessora passata dal Pd alla destra". Anche il marito nel mirino

Hanno rivendicato "un lavoro puntuale di controllo politico" i consiglieri Pd, Ancona Futura, Ancona diamoci del noi e Altra idea di città, "che si sono battuti per denunciare le storture delle politiche culturali dell’amministrazione Silvetti, difendendo il tessuto culturale della città". Un lavoro che, per loro, avrebbe dato impulsoconclusione "prima del tempo" della "fallimentare esperienza amministrativa" dell’ormai ex assessoreCultura Anna Maria Bertini. Mercoledì, le dimissioni. All’indomani, ieri, quattro dei gruppi di minoranza sono tornaticarica, bocciandone l’operato e ricordando "di aver fatto emergere in svariate occasioni questa totale inadeguatezza politica". Invece il sindaco Daniele Silvetti l’avrebbe "sempre difesa" e allora, hanno aggiunto, "riteniamo che la causa di questo ritiro sia da imputaremanifesta incapacità politica e amministrativa di questa figura.