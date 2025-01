Thesocialpost.it - Lo Voi, spuntano le carte dei voli di Stato negati al giudice. Le accuse del procuratore

Leggi su Thesocialpost.it

La liberazione del generale Osama Almasri e il suo ritorno in Libia hanno già generato tensioni tra il governo italiano e la Corte penale internazionale dell’Aia, che aveva richiesto il suo arresto. Questo ha portato a un nuovo scontro fra Palazzo Chigi e la Procura di Roma, coinvolgendo direttamente ilFrancesco Lo Voi, che ècriticato pubblicamente dalla premier Giorgia Meloni a causa di un avviso di garanzia a suo carico. In realtà, si trattava di una comunicazione di iscrizione nel registro delle notizie di reato, ma questo è solo un dettaglio. Ciò che conta è che da quel momento sia iniziata una reazione a catena di rivelazioni e insinuazioni, intensificando il conflitto tra il governo e la Procura, considerata la più influente in Italia per quanto riguarda le indagini sui poteri istituzionali.