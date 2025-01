In Sicilia multe fino a 500 euro per i genitori dei bimbi che usano cellulari e tablet in pubblico

Leggi su Open.online

Basta bambini con ial ristorante, sui mezzi pubblici o per strada. Idovranno trovare metodi più educativi per intrattenere i loro piccoli, se inci sarà il via libera definitivo a una nuova legge che potrebbe rivoluzionare le abitudini digitali delle famiglie. L’Assemblea regionalena ha, infatti, approvato all’unanimità una nuova norma che – dato il tema in questione – dovrà sbarcare a Roma e ottenere la ratifica del Parlamento. L’ideatore del disegno di legge è il deputato del Movimento 5 Stelle e pediatra Carlo Gilistro, che ha promosso l’iniziativa con un obiettivo preciso: prevenire i disturbi psico-fisici nei bambini. «L’uso eccessivo die dispositivi digitali può causare gravi danni ai minori. Idevono essere consapevoli dei rischi che questi strumenti comportano per i loro figli: ansia, attacchi di panico, aggressività,a fenomeni più complessi come il cyberbullismo e il ritiro sociale», ha spiegato il pentastellato in un video diffuso sui social dopo l’approvazione del testo in Assemblea.