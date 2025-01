Ilrestodelcarlino.it - I neofascisti tornano a Bologna, gli antagonisti preparano la risposta: sarà alta tensione

, 31 gennaio 2025 – Si chiamano Movimento Rivoluzione Nazionale. Anon hanno una sede, ma hanno comunque scelto il capoluogo emiliano e l’area della stazione in particolare, per la loro ‘marcia per la sicurezza’. Il neonato movimento neofascista, che sul proprio blog si definisce di ‘terza posizione’, richiamando il gruppo eversivo degli anni ’70, ha aperto un canale Telegram per pubblicizzare la manifestazione, di cui ancora non è stata data alcuna comunicazione in Questura. Un canale dove vengono impartite anche le ‘linee di comportamento’ per chi aderirà, come “evitare la violenza diretta con chi viene sorpreso a spacciare o borseggiare”. Una sorta di ronda, che ha già messo in allarme non solo gli uffici di Digos e Nucleo Informativo, ma anche i collettivi e gli ambienti, che si stanno già organizzando per una contromanifestazione.