Francesco Di Bella pubblica l’album Acqua santa, feat con Alice e Colapesce

è il nuovo album diDiche contieneuring cone che sarà presentato dal vivo con un tour nei clubUn disco poetico, coraggioso, rivoluzionario: un disco d’amore. Di amore come atto di fede, come benedizione. Di amore oltre ogni retorica e luogo comune, sfaccettato e complesso, a volte crudele e faticoso, a volte corroborante, sempre indispensabile.è il nuovo album diDiin uscita su tutti gli store digitali oggi venerdì 31 gennaio per La Canzonetta Record.Anticipato da Che ‘a fa? con(Thru Collected) e Menamme ‘e mmane,arriva a sette anni di distanza dal precedente O’Diavolo (2018) e ne rappresenta l’altra faccia della medaglia. Dopo aver raccontato ciò che potrebbe dividere, in questo disco infatti l’artista partenopeo, tra le voci e penne più riconoscibili e raffinate del panorama indipendente italiano, vuole parlare di ciò che realmente unisce le persone e salda i rapporti.