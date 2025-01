Metropolitanmagazine.it - Donald Trump afferma che i dazi del 25% su Canada e Messico entreranno in vigore sabato

Il presidentehato chedel 25% suin, ma sta ancora valutando se includere il petrolio proveniente da quei paesi come parte delle sue tasse sulle importazioni.“Potremmo o meno”, ha dettoai giornalisti giovedì nello Studio Ovale in merito alle tariffe sul petrolio proveniente dae Messico. “Probabilmente prenderemo questa decisione stasera”.hato che la sua decisione si baserà sull’equità del prezzo del petrolio applicato dai due partner commerciali, sebbene la base delle sue minacce di tariffe riguardi il blocco dell’immigrazione illegale e del contrabbando di sostanze chimiche utilizzate per il fentanyl.Il rischio di tariffe sul petrolio canadese e messicano potrebbe minare la promessa ripetuta didi abbassare l’inflazione complessiva riducendo i costi energetici.