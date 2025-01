Ilgiorno.it - Con la tavola fuoripista. Ragazzo salvato

Nonostante il rischio valanghe, mercoledì classificato come rosso, ovvero forte, il giovane non ha resistito e ha deciso lo stesso di scendere con il suo snowboard fuori pista, in zona Costaccia a Livigno. Fortunatamente non è stato travolto, ma trovandosi in difficoltà in zona impervia ha avuto bisogno di soccorsi e l’intervento non si è rivelato affatto di routine, tanto che dopo l’allertamento da parte della centrale intorno alle 17.30 della Stazione di Livigno del Soccorso alpino, VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna, sono stati impegnati per tre ore ben dieci tecnici del CNSAS - Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico. L’intervento si è concluso intorno alle 20.30, con il rientro delle squadre. Anche per la giornata odierna il rischio valanghe risulta marcato su Retiche, Adamello e Orobie, dunque è fondamentale valutare con estrema attenzione il pendio che si intende affrontare.