Lanazione.it - Brunori Sas al Pistoia Blues Festival: parte la corsa ai biglietti

Leggi su Lanazione.it

, 31 gennaio 2025 - Ilsi arricchisce di un altro grande protagonista: per la sezione storytellers il prossimo 5 luglio saràSas a salire sul palco di Piazza Duomo a. Il suo nuovo tour “L’albero delle noci” prende il nome dal brano che l’artista cosentino porterà sul palco dell’Ariston a Sanremo tra pochi giorni.Sas è un cantautore atipico che unisce profondità e leggerezza in un mix unico che lo contraddistingue: un grande nome che porterà altra musica di qualità alche ha già annunciato Gianna Nannini (13 luglio) nella sezione storyteller, oltre a Beth Hart (27 giugno, anteprima), Blackberry Smoke (10 luglio), Queens of the Stone Age + The Amazons (15 luglio). Iper lo spettacolo del 5 luglio saranno disponibili online dalle ore 14:30 di venerdì 31 gennaio su Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket.