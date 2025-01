361magazine.com - Tennis, Binaghi torna a parlare di Sinner: «Ha diritto agli svaghi, a fare le vacanze»

Leggi su 361magazine.com

Ilta nel ciclone dopo la scelta di non andare dal Presidente MattarellaJannikè di nuovo al centro delle polemiche dopo aver scelto di non andare, per motivi di salute, dal Presidente Sergio Mattarella nella giornata di ieri, 29 gennaio. Il Capo dello Stato ha ricevuto una delegazione diti protagonisti con la vittoria di Davis Cup e Billie Jean King Cup.Il numero uno della Feder, Angeloha parlato a Repubblica e ha spiegato perchéera assente.«Bisogna prima di tutto capire. Sta vivendo una situazione di stress al limite dell’umano. E parliamo di un ragazzo di 23 anni, sottoposto a una pressione massima ovunque. In campo, dove tutti vogliono batterlo. Fuori, perché c’è un giudizio pendente al Tas sul quale sono assolutamente ottimista ma che in linea teorica può devastargli la carriera.