Liberoquotidiano.it - "Sapete dove sono i rom?": l'inviata di Fuori dal Coro smaschera la truffa contro lo Stato | Video

Costanza Castiglioni,didal, programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano ogni mercoledì in prima serata su Rete4, ha svelato una furbata di molti criminali, che risultano residenti in una strada fantasma e frodano, così, lo. La Castiglioni spiega nel servizio: “Cosi abbiamo scoperto che molti criminali risultano residenti in una via che non c'è, anche quando una casa loro ce l'hanno già, come dimostrano i moltiche postano sui social. In via Modesta Valenti risultano residenti alcuni esponenti di famiglie sinti Ahmetovic, Halilovic, Seferovic, finiti sotto inchiesta per furti e rapine. È quindi questo un modo per sfuggire alla giustizia?” Quando la giornalista si reca a Guidonia, in provincia dia, e va nelle vere abitazioni di questi soggetti, viene rispedita al mittente: “Voi avete la residenza in via Modesta Valenti?”.