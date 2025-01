Incidente in autostrada dopo un sorpasso | schianto e soccorsi per ore chilometri di fila

Leggi su Caffeinamagazine.it

Giornata di passione sull'A8, due incidenti in poche ore hanno causatodie pesanti rallentamenti. Il primo si è verificato intorno alle 8 nel tratto tra Legnano e il bivio con la A9, in direzione Varese. Ancora da chiarire la dinamica, al vaglio della polizia stradale che è intervenuta sul posto. Stando a una primissima ricostruzione l'urto è avvenuto pocol'ingresso di Legnano, all'altezza di Cerro Maggiore.

Le due macchine, nel dettaglio, si sono scontrate sulla corsia dimentre una sembra stesse superando l'altra. Due le persone ferie, due donne di 26 e 42 anni che sono state accompagnate in codice giallo al pronto soccorso.