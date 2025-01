Il perfetto weekend romantico esiste davvero e non solo a San Valentino

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Come ci si lancia in un? Con la giusta dose di organizzazione, viene da rispondere. Qui puoi trovare qualche spunto – beh diciamo 10 – per mettere a punto in modo facile e veloce un indimenticabilead alto sentimento. Se siete entrambi appassionati di montagna, potreste condividere discese sugli sci, una ciaspolata magari notturna o una gita in carrozza sulla neve, un après-ski in un igloo o un massaggio con affaccio sui monti. E forse sarete entrambi d’accordo che Parigi è la città per eccellenza dell’amore, ma pure un tè nel deserto alle porte di Marrakech potrebbe stupirla con effetti speciali.