Il ciclone polare che cambia tutto Giuliacci | quando arriva il freddo

Quattro fasi perturbate e ilintenso che incombe sull'Italia. A dare le date clou delle previsioni meteo e tendenze per i prossimi giorni è il colonnello Mario. A partire da venerdì 31 gennaio, con il ritorno di pioggia e neve in quota al Nord-Ovest. In questa prima fase, fino al primo di febbraio, unproveniente dal sud della Francia porterà pioggia al nord, sulle isole maggiori e domenica piogge anche al sud, con le temperature che resteranno sopra la media, spiega l'esperto in un video pubblicato sul canale YouTube Meteo. Tra il 6 e il 10 di febbraio "un nucleo di aria fredda uscita dai bordi del circologenera un vortice di bassa pressione a ovest dell'Italia", spiega. In questa fase sono attese piogge sulle regioni di nord ovest, tirreniche e al sud.