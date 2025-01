Donnapop.it - Fedez aveva già spoilerato la storia con l’amante Angelica: ecco tutti gli indizi, ve ne eravate accorti?

Leggi su Donnapop.it

ha sempre avuto un’amante mentre era sposato con Chiara Ferragni e questo è ormai assodato: il rapper, tuttavia, non ha mai davvero tenuto nascostaMontini, ma cosadetto su di lei?Fabrizio Corona – tramite il suo programma Falsissimo – ha finalmente chiaritogli aspetti più oscuri del matrimonio dei Ferragnez, che è stato tutt’altro che idilliaco, come invece hanno voluto mostrarci inquesti anni. La coppia, in realtà, ha sempre nascosto la verità ai fan.Ora, però, con il senno di poi, è facile fare una semplice equazione:, a quanto pare, ha sempre parlato della sua amanteMontini, ma – non sapendo della sua esistenza – molti hanno semplicemente immaginato che tante delle cose dichiarate dal rapper fossero in realtà riferite all’ex moglie Chiara.