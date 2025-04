Nella provincia di Latina solo l’88% dei bambini accede a un asilo nido

Nella provincia di Latina meno di una bambino su dieci Nella fascia 0-2 anni ha accesso a un asilo nido. Un dato reso noto da Save the Children nell’ambito della presentazione nei giorni scorsi a Roma, nel quartiere Torre Maura, degli ambienti riqualificati dello Spazio Mamme, un’iniziativa. Latinatoday.it - Nella provincia di Latina solo l’8,8% dei bambini accede a un asilo nido Leggi su Latinatoday.it dimeno di una bambino su diecifascia 0-2 anni ha accesso a un. Un dato reso noto da Save the Children nell’ambito della presentazione nei giorni scorsi a Roma, nel quartiere Torre Maura, degli ambienti riqualificati dello Spazio Mamme, un’iniziativa.

