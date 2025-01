Scuolalink.it - Concorso Personale ATA 2025: il Conservatorio di Siena assume

Ildiha aperto un bando diper ilATA, offrendo una possibilità concreta a chi desidera lavorare nel settore scolastico. Per partecipare alla selezione, occorre possedere un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o un titolo estero equipollente. Gli interessati possono candidarsi fino al 21 febbraio, data fissata come termine ultimo per la presentazione delle domande. Requisiti e modalità di selezione per partecipare alChi intende partecipare aldeve soddisfare il requisito del diploma e completare la candidatura attraverso la piattaforma telematica Portale inPA. Se il numero di iscritti supera 50 candidati, la commissione organizzerà una prova preselettiva. Il percorso di selezione prevede una prova scritta e una prova orale, con particolare attenzione alla conoscenza della lingua inglese e degli strumenti informatici di uso comune.