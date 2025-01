Sport.periodicodaily.com - Catanzaro-Cesena: le probabili formazioni

Le due squadre si giocano l’accesso ai play-off in questo scontro diretto valevole per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025.si giocherà sabato 1 febbraio 2025 alle ore 15 presso lo stadio Ceravolo.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I calabresi hanno 32 punti e sono tra le squadre più in forma della cadetteria, tanto da non perdere da cinque partite. Nell’ultimo turno è arrivata la vittoria in extremis sul campo del Brescia che ha lanciato la squadra di Caserta al sesto posto.I romagnoli, dopo un ottimo inizio, sono andati incontro ad una crisi che li ha fatti scendere in classifica. Ora la squadra di Mignani è nona con 30 punti e vuole tornare a vincere per sorpassare i calabresi e riappropriarsi dell’ottava posizione.