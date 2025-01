Ilfattoquotidiano.it - Caso Almasri, Meloni: “Da Lo Voi un atto chiaramente voluto, le Procure hanno loro discrezionalità”

“A chiunque nei miei panni di fronte a questa vicenda cadrebbero un po’ le braccia“. La presidente del Consiglio Giorgiatorna suldopo essere stata iscritta nel registro degli indagati insieme ai ministri Piantedosi e Nordio e il sottosegretario Mantovano per la liberazione e l’immediato rimpatrio con volo di Stato del comandante libico. L’del procuratore di Roma, Francesco Lo Voi, “eraun“, ha rimarcato la premier intervenendo in videocollegamento all’evento “La Ripartenza”, organizzato dal giornalista Nicola Porro a Milano: “Tutti sanno che lein queste coselacome dimostrato da numerosissime denunce di cittadini contro le istituzioni e su cui si è deciso di non procedere con l’iscrizione nel registro degli indagati, come negli anni del Covid”, sottolinea.