Dilei.it - Carla Bruni alla sfilata di Valentino, pelliccia bicolor e guanti di pizzo

Leggi su Dilei.it

La città dell’amore, in questi giorni, è adombrata da cima a fondo dall’onnipresenza della moda a prendere il posto del primo: Alessandro Michele ha fatto il suo debutto nell’Haute Couture di Parigi con la collezione Primavera/Estate 2025 firmata, dopo la nomina a nuovo direttore creativo della maison romana risalente oramaiscorsa primavera. L’estroso designer ha lasciato tutti a bocca aperta con Vertigineux, un progetto nel segno della libertà e, proprio come il suo stile prevede, ancora una volta fuori dagli schemi. In pedana non sono mancati i guizzi di colore su scenografici capi dai volumi xxl e dettagli barocchi, a meravigliare la front row. Ed era lì, tra le celebrities a comporre il parterre, che qualcun altro era seriamente impegnato nel restituire le suddette vertigini.