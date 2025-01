Cityrumors.it - Vede la sua bici rubata in vendita online: quando contatta il venditore…

Due mesi dopo aver preso atto di essere stato derubato, il proprietario dellacletta non poteva credere ai suoi occhiPensava di averla fatta franca, ma aveva fatto male i conti. Un ladro diclette di 24 anni è incappato in un’imboscata degna di un film poliziesco. La sua passione per le due ruote lo ha portato a fare un giro piuttosto lungo, che lo ha condotto dritto in manette.la suainil venditore. – Cityrumors.itTutto è iniziato due mesi fa,il proprietario di unacletta ha dovuto prendere atto di essere stato derubato.è andato a riprendere il suo mezzo di trasporto, questo non c’era più. Dalle immagini delle telecamere di video sorveglianza, poi, è stato evidente che qualcuno l’aveva presa, anche se era impossibilere e riconoscere il volto.